Ayuso le dedica un mensaje de lo más inesperado a Pedro Almodóvar tras lo de Errejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en el diario El Mundo en la que ha decidido mandarle un mensaje muy directo al cineasta español Pedro Almodóvar.

La dirigente madrileña no ha necesitado que le pregunten por el director de cine para nombrarle y dedicarle una frase de lo más inesperada antes de hablar de lo ocurrido con la dimisión de Íñigo Errejón.

Al preguntarle por las denuncias contra el exportavoz de Sumar, Ayuso ha comenzado nombrando al cineasta español. "Ojalá Almodóvar, al que tanto le gusta hablar sobre el costumbrismo de la derecha y del machismo español, nos sorprendiera con una película donde contara las andanzas de Errejón", ha señalado.

"Le sugiero un título: Mujeres al borde de un ataque de Errejón o algo así", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la primera respuesta que ha dado en la entrevista.

Ayuso también ha hablado de su ausencia en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. "Desde el principio manifesté mis reticencias a esa reunión porque pienso que desdibuja la fortaleza del Partido Popular, que representa al 70% de los ciudadanos en las comunidades autónomas", ha explicado.

"Era una ronda para tratar a cada región como si fuéramos estados. Y además blanquea un pacto que se basa en corrupción política con el independentismo, que no es para favorecer a Cataluña, sino para crear una nación y blindarla para cuando llegue un nuevo golpe", ha defendido.

Ayuso ha asegurado que ella "estaba casi convencida de no ir porque esta situación es insoportable". "No se soporta más tanta impunidad y mentira. No podemos trabajar España entera para Sánchez", ha criticado.

"Él no ha tenido el más mínimo interés en vernos en más de un año desde que tomamos posesión. Lo que quería ahora demostrar ante la opinión pública es que todo está fenomenal y que la institucionalidad aquí no se ha erosionado", ha sentenciado.