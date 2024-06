Beatriz Rico se corona con lo que ha hecho al ver que un usuario decía que ha envejecido mucho

La actriz Beatriz Rico está recibiendo un aluvión de aplausos en las redes sociales gracias a la respuesta que la ha dado en X a un usuario que, al verla en televisión, había asegurado que está muy envejecida.

"De aquellas personas q la pandemia hizo envejecer a mucho, presentamos a Beatriz Rico", dijo el usuario, sin 'arrobar' directamente a la actriz.

Con todo, esta vez ha ocurrido lo que muchos piensan que jamás pasa: que el famoso al que critican responda. Y de qué forma.

Rico, cuya respuesta supera los 4.000 'me gusta' en apenas 12 horas, ha sido demoledora: "No puedo competir con mi yo más joven. No puedo evitar cumplir años si sigo viva".

"Si te haces algo en la cara 'no parece ella, hay que saber envejecer con dignidad'. Si decides aceptar el paso del tiempo 'qué vieja está, qué pena", ha subrayado antes de rematar: "Nos volvéis locas. Dejadme en paz".