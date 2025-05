Deja una reseña de una estrella en un despacho de abogados y la respuesta de la dueña es de caso cerrado

Diana es la dueña de Atila Legal (@atilalegal en TikTok), un despacho de servicios legales en Madrid que ha recibido una muy comentada reseña de una estrella del que se supone que iba a ser un cliente, quien recibió una respuesta de diez.

El protagonista lo intentó ser Enrique, que tras dejar una estrella intentó argumentar su supuesto descontento: "Salir corriendo de este despacho, hoy coge el teléfono un personaje, por decir algo, si no haces lo que quiere te dice por tercera vez, si le contestas te cuelga el teléfono".

"Salir corriendo de aquí a otro despacho, será mejor por bien de ustedes, gracias", remató Enrique. Esto dejó sorprendido al despacho, que no ha dudado de contestar a través de su dueña, como portavoz.

Ha empezado contando la versión de lo que realmente pasó: "Llama al despacho y lo descuelga mi compañero Sergio, diciéndole en qué le podía ayudar y el Enrique este dice 'es que tengo que hablar Diana'".

La respuesta de Nacho fue lo que empezó a molestar a Enrique, pues le advirtió de que justo en ese momento estaba ocupada con el trabajo y no le podía atender, pero que él (Nacho) sí podía ayudarle. "No, no, es que tiene que ser con Diana", le insistió el cliente.

"Lo mismo que te va a decir Diana, te lo voy a decir yo, ahora mismo no te puede atender, así que me lo tienes que contar a mí", insistía Nacho. Enrique ya empezó a subir el tono y directamente le dijo que "aquí es lo que yo diga, no lo que digáis vosotros"... Y colgó el teléfono.

"Como es mi despacho, evidentemente lo gestionamos como mejor me parece a mí, cuando llamáis, muchas veces cojo el teléfono yo, otras veces Sergio, otras veces Nacho... Porque yo no me puedo multiplicar, y todas las personas de mi equipo son personas que conocen la Ley de Segunda Oportunidad al milímetro", ha relatado.

Por lo tanto, ha opinado que se debería ser "primero, educados, respetuosos y entender cómo funciona una empresa, y que en ningún caso nadie de fuera va a venir al despacho a decirme cómo gestionar a mi equipo y cómo gestionar a las personas que nos llaman".