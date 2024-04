Bertín Osborne se pronuncia sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla y suelta una frase tela

El cantante Bertín Osborne se ha pronunciado ahora sobre el polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra de Salustiano García, y ha dejado una frase contundente, para bien y para mal.

"A mí me parece fenomenal que la gente crea lo que le de la gana, pero sin agredir al de al lado", ha empezado diciendo en una entrevista a las Clínicas The Best.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Te digo esto porque hay una polémica con un cartel de semana santa en Sevilla que a mí me hace daño a la vista y yo no soy capillita. Pero me parece una falta de respeto a mucha gente que sí le molesta eso", ha criticado.

"Entonces uno tiene su creencias y todas me parecen estupendas, pero lo que sí hay que tener respeto por los demás. Eso es fundamental", ha insistido.

En otro momento de la conversación, el cantante ha avisado: "Yo parece que tengo que pedir disculpas, tenemos que pedir disculpas, por ser blancos, por ser heterosexuales y ser de derechas. Entonces hay que pedir disculpas. No estamos de moda".

"Pues ahora hay que ser lo contrario para estar de moda. Entonces yo sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre y sigo estando en el mismo sitio que he estado siempre", ha afirmado.