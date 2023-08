Bob Pop arrasa en Twitter al rescatar el duro relato que contó hace años: ahora más que nunca

El escritor Bob Pop ha rescatado la entrevista que concedió al cómico Andreu Buenafuente en 2017 con motivo del beso propinado por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial hace apenas unos días.

Son muchas las voces que, en las últimas semanas, ha denunciado lo ocurrido con el dirigente deportivo, que ha terminado suspendido provisionalmente por la FIFA.

Durante la entrevista en Late Motiv, la cuenta de Twitter del programa de entrevistas (@LateMotivCero) presentado por Buenafuente publicó un vídeo dirigido a "los que se permiten juzgar a una víctima de agresión de una manada o de un solo hijo de puta".

El escritor se abrió como nunca y habló de la vez que le "violaron" y "desvalijaron" en el parque de El Retiro (Madrid): "Me dejó ahí tirado y tuve que buscar ayuda. Unos basureros me ayudaron y unos muchachos me llevaron a comisaría".

"Lo pasé muy mal. Fue una mierda. Vomité, lloré y me dio todo mucho asco, pero, a los siguientes días, me reía, salía con amigos, hacía cosas... porque, además del dolor, había un subidón", continuó contando mientras agradecía seguir con vida.

También relató que, "cuando crees que te van a matar y sigues vivo, está de puta madre", aprovechando para soltar todo esto contra "la gente que se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada o de un solo hijo de puta".

"Esa gente debe saber que los siguientes días a eso estás hecho un asco porque es una putada, pero también te tienes que reír, salir y hacer cosas. Lo más importante y fabuloso de todo es que has sobrevivido", terminó asegurando el escritor, recibiendo una enorme ovación de aplausos por parte del público.

Ahora, ha compartido de nuevo el instante para señalar que solo se arrepiente "de haber utilizado 'hijodeputa' como insulto", acumulando en pocas horas más de 4.500 'me gusta' y una multitud de reacciones.