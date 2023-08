Jenni Hermoso desmiente a Rubiales y niega "consentimiento" en el beso: "No tolero que se ponga en duda mi palabra"

No hubo consentimiento y las jugadoras han dicho 'basta'. Jenni Hermoso ha desmentido la versión de Luis Rubiales y ha dado la suya propia en un nuevo comunicado en el que explica que, "tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso". "No tolero que se ponga en duda mi palabra", reza un texto muy duro horas después de las palabras del presidente de la RFEF.

Se trata del segundo que emite a través de su sindicato, FUTPRO, y esta vez aparece firmado por hasta 81 jugadoras y exjugadoras de renombre, incluidas las convocadas para el Mundial y 'las 15'. Todas ellas apoyan la versión de la delantera madrileña y, juntas, lanzan un órdago definitivo ante "conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres".

Prometen "no volver a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes". Esta parte no hace mención concreta a Jorge Vilda, con quienes buena parte de las firmantes mantienen un enfrentamiento evidenciado en la ausencia de 12 de 'las 15' en la convocatoria mundialista.

Si el miércoles Hermoso pedía "medidas ejemplares", ahora va mucho más allá: "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", asegura.

No ha dudado en desmontar la versión de Rubiales, que horas antes afirmaba, ufano, que el beso "Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido", aseveraba esta mañana Rubiales, que incluso recordaba haber preguntado a la propia Jenni "¿un piquito?", a lo que, según él, la deportista respondió "vale".

De hecho, en su rueda de prensa, el mandatario ha llegado a decir que la futbolista fue la que primero "me cogió de las caderas". Lo ha hecho en una intervención que parecía encaminada a ser la de su adiós, después de días de críticas, presiones y denuncias contra el presidente de la RFEF. Sin embargo, en un giro inesperado, se ha hecho fuerte, repitiendo orgulloso "no voy a dimitir".

La reacción de las futbolistas, encabezadas por Jenni Hermoso, llega, explican, "ante la perplejidad del discurso" pronunciado por Luis Rubiales. De forma conjunta, todas ellas manifiestan "su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres".

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo en la historia del fútbol español", finaliza el comunicado.

Las palabras de Rubiales no solo han generado la repulsa de las jugadoras, que se han indo manifestando de forma individidual primero y ahora de forma colectiva, sino de la práctica totalidad del fútbol y la sociedad. El CSD, como organismo deportivo del Gobierno, ya ha iniciado el camino legal hacia una posible inhabilitación de Rubiales, un proceso sobre el que deberá decidir el Tribunal Administrativo del Deporte, que primero debe valorar si incoa expediente o no.