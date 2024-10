Busca trabajo como profesora de inglés y este es el empleo que le proponen por su perfil

La tuitera Elisa (@elisafdz_) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X en la que ha adjuntado una captura de pantalla de una oferta de trabajo que le han enviado después de ver su perfil como demandante de empleo.

En teoría, la tuitera estaba buscando trabajo como profesora de inglés, una profesión muy alejada de la que le ha propuesto el motor de búsqueda de empleo Indeed a través de un correo basado, en teoría, en su perfil.

"Cómo olvidar cuando buscaba trabajo de profesora de inglés y me llegó este correo", ha manifestado la tuitera a través de su cuenta de la red social, consiguiendo con su historia más de 77.800 visualizaciones y 6.000 me gustas en tan solo unas horas.

"Hola, Elisa: Hemos visto tu perfil de Indeed y creemos que serías la persona ideal para esta oportunidad: Mozo de almacén y carretillero con discapacidad. Si te interesa esta oportunidad, envía una solicitud de inmediato", ha sido concretamente el mensaje recibido por la tuitera.

"Ya sabes, a cortarte un brazo, hablar en quinqui y llevar carretillas por un polígono. Que ya lo del inglés no se lleva"; "Me desmayo"; "¡Vaya! Me paso dos horas haciéndome un perfil con mi carrera en periodismo y van y me mandan un correo diciéndome que han encontrado mi trabajo ideal de tornero fresador", han comentado algunos tuiteros.