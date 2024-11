Bustamante define de este modo lo que pasó con los reyes y Sánchez en Valencia

El cantante David Bustamante está de promoción de su nuevo disco y si hace unos días estuvo en La Revuelta de TVE ahora ha concedido una entrevista a El Mundo donde ha hablado de la DANA que ha dejado más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana.

Una tragedia que, como ha contado, le toca de cerca porque sus suegros viven en Torrent, una de las localidades más afectadas por la riada. Ha afirmado que están "muy afectados, con ansiedad, muy tocados" ya que a su suegra la tuvieron que rescatar unos vecinos: "No entiendo absolutamente nada de cómo se ha gestionado todo este drama".

"En vez de tanto señalarse unos a otros, estaría bien que recapaciten y nos expliquen qué cojones hicieron mal para que, cuando sonaron las alarmas, a la gente ya le llegara el agua por la cintura. Ha sido terrible. Eso y la reacción posterior", ha señalado.

Para Bustamante, "no es normal que seamos un país solidario que reacciona rapidísimo para ayudar a nivel internacional y que para los nuestros tarden una semana. La soberbia y la poca empatía de la clase política ha quedado clara".

Sobre la controvertida visita de los reyes de España y de Pedro Sánchez a Paiporta días después y los altercados que se vivieron ha dicho que "no es violencia, es hartazgo, es la reacción de gente desesperada, abandonada e indignada".

"Cuando condenamos la violencia, hay que pensar si has ayudado a que se produzca. Estás hablando, y además desde un tono que no es el adecuado, a personas que lo han perdido todo, que han visto morir a seres queridos, que no tienen dónde dormir y que ven que la ayuda oficial no llega, ¿cómo quieres que reaccionen?", ha dicho.

Por último se ha acordado de La Palma y de la "gente que vive en casetas y no se hace nada": "¿Para qué se pagan tantos impuestos? ¿A qué punto vamos a llegar?".