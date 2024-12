Cancela su reserva poco antes de la hora y se queja: la respuesta del restaurante, de cinco estrellas

Cancelar una reserva el mismo día puede suponer una faena para el restaurante ya que puede quedarse con una mesa vacía y perder dinero. Esto de abortar una comida o una cena puede ser más o menos habitual, por eso algunos locales empiezan ya a pedir una señal para hacerla.

Lo que ni por asomo nadie podía imaginar es que un cliente que acaba de cancelar su reserva se queje de que el restaurante ha logrado asignar de nuevo esa mesa.

"Llamé hoy día 14/12/24 sobre las 21:00 para cancelar una cena que tenía reservada y cuál es mi sorpresa que al de poco de cancelar me entero que mi mesa ha sido asignada a otros clientes!! Qué menos que ya que no pude ir por motivos personales esa mesa se quedase vacía por respeto a mi situación personal y emocional!!", dice esta persona.

Y prosigue: "No me parece que hicieran negocio a costa de mi problema. Una vez cancele mesa en el Serantes y me dijeron que no me preocupase que mi mesa no sería asignada a ningún cliente, como así me asegure, creo que deberían aprender de ellos".

Y claro la respuesta del restaurante es directamente gloriosa: "Muchas gracias por tomarse la molestia de informar de lo ocurrido. Le pedimos disculpas por la enorme falta de consideración hacia usted. Evidentemente la empresa ha iniciado una investigación para depurar responsabilidades. De momento ya ha sido ejecutado el camarero que tuvo la osadía de sentar en la mesa que usted tan amablemente anuló a última hora a otras personas sin tener en cuenta sus sentimientos".

Pero aún hay más: "También la mesa (4 sillas incluidas) ha sido hecha astillas y quemada en la plaza del pueblo para que nunca más nadie pueda utilizarla y así manchar su honor herido. Atentamente, La taberna de Zarate".