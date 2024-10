Candela Peña desata la risa de todo el plató de 'Late Xou' al contar esta anécdota en un crucero

La actriz Candela Peña, conocido por interpretar papeles como el de Candela Montes en Hierro o, el más reciente, Rosario Porto de El Caso Asunta, entre otros muchos que conforman una carrera de 30 años, en unos pocos minutos ha convertido una anécdota en las risas de todo el plató de Late Xou.

El programa del carismático presentador Marc Giró ha vivido un momento muy divertido con dos claros protagonistas: la misma Candela Peña y un tal Jordi de Barcelona. La historia da el pistoletazo de salida cuando mencionan la lujosa experiencia de los cruceros.

"¿Qué te digo? Que no lo entiendo. No entiendo el concepto este. Si está todo pagado, ¿para qué corres para ir a comer, hija? Si ya lo tienes todo pagado", le ha mencionado a Marc Giró, desatando todas las risas del plató, incluyendo la del presentador. Su forma de contar la anécdota fue un añadido extra que, sin duda, les hizo el día.

Tal y como ha relatado la actriz, no conseguía entender por qué todos corrían para ir a comer, precisamente en un entorno donde todo está organizado con mucha precisión y, como ha recordado, pagado al completo (en algunos casos, no). Tal fue así que no supo hasta que acudió a uno de los restaurantes que para acceder debía tener reserva, ya que no había ninguno que no estuviera completo.

Poco después todos conocieron a Jordi de Barcelona. En el mismo crucero, cuenta la actriz, se encontró a un grupo de 74 hombres. "Venimos 74 maricones de toda España, hay un tal Jordi de Barcelona que ha convocado a todos", le dijo uno del grupo. Por supuesto, las risas volvieron a inundar el plató.