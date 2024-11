Carlos Alsina revela qué hubiese hecho él en la misma situación que Pablo Motos con 'La Revuelta'

Carlos Alsina ha tratado este martes en su tertulia de actualidad política las palabras de Pablo Motos en El Hormiguero donde se defendió de lo que llamó "una agresión" por parte de La Revuelta y donde deslizó que todo es una cortina de humo del Gobierno para que no hable de la actualidad política.

En Más de uno, de Atresmedia, misma empresa de la que forma parte Antena 3, programa en el que se emite El Hormiguero y que justo contaba con dos de sus colaboradores —Rubén Amón y María Davant— en la tertulia de Alsina han aplaudido las palabras de Pablo Motos.

Ha afirmado Alsina para introducir el tema que hay "una diferencia relevante" en esta polémica televisiva: que sea una cadena pública la que haya entrado a confrontar con una privada.

Sobre el baile de invitados ha dicho el periodista: "Decía ayer Pablo, y es verdad, que esto es bastante más frecuente de lo que los oyentes puedan pensar entre programas que tienen entrevistados todos los días, que es que un día te falla uno por un motivo y otro día te falla porque alguien le ha recordado al representante de ese invitado que tenía un compromiso previo con otro programa".

"Y los compromisos, aunque unos en estos tiempos no lo compartan, están para ser cumplidos. Los compromisos y la palabra. Cuando un representante de un artista o deportista se compromete con un programa a que va a ser la primera entrevista si luego ese programa se da cuenta de que va a ir a otro sitio lo primero que hace es llamar al representante y decirle qué ha pasado", ha opinado.

Ha proseguido explicando Alsina que, en palabras de Pablo Motos, la entrevista a Jorge Martín sí se hizo pero no se emitió: "Sí había una entrevista grabada que ese otro programa decidió no emitir porque la podían haber emitido. Si está grabada se puede emitir y luego pues esas consecuencias tan terribles que se supone que iban a haber sucedido en el caso que se emitiera, que no sé cuáles son, pues se decidió por lo que fuera que la entrevista no se emitía, pero esa parte de la historia que el viernes sí publicaron muchos medios en la versión de TVE no llegó a ofrecerse en el primer momento".

Tras hablar varios tertulianos, Alsina ha añadido cuál la parte que él echa de menos de la queja de La Revuelta: "Si tú dices han recurrido a maniobras y a tácticas que se utilizan siempre que son tremendas para evitar que tuviéramos... ¿qué tácticas son esas? Exactamente qué es lo que se ha hecho porque si es llamar al representante para decir es que tenías un compromiso previo con nosotros pues yo habría usado esa táctica también, lo confieso. A todos nos ha pasado".