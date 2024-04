Carlos Ríos responde al ministerio al borde del llanto: "Tengo hasta miedo cuando salgo a la calle"

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha mandado una carta a Carlos Ríos para avisarle de que podría estar incumpliendo la normativa de publicidad engañosa.

En la mañana del jueves, el creador del movimiento realfooder ha escrito: "Me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agenda 2030 diciéndome que no puedo hacer publicidad desleal. Vamos, que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados".

La carta forma parte de una campaña del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, de Sumar, contra la publicidad encubierta. Es decir, que los creadores de contenido dejen claro cuándo están vendiendo algo.

Ahora, a esos de las 21:00 del mismo jueves, Carlos Ríos ha vuelto a emitir un comunicado en vídeo criticando al ministerio y a los medios que se han hecho eco de la carta en cuestión.

"Están intentando difamarme una vez más". Ha señalado que es el ministerio el que debe demostrar ante un juez que está haciendo publicidad encubierta: "Toda la publicidad que es pagada la identifico".

Ha afirmado que ha invertido su dinero y su tiempo en promover la comida real y los buenos hábitos y ha acusado al ministerio de "blanquear" los ultraprocesados con Nutriscore: "Mi equipo y yo hemos creado una app gratuita para informar a la gente de los ingredientes que tiene la comida que come".

Casi al borde del llanto ha pedido a los medios y al ministerio que lo dejen en paz y hacer su trabajo: "Ya no aguanto más. Tengo hasta miedo cuando salgo a la calle porque me pase algo, por esta persecución que llevo recibiendo todos estos años por simplemente intentar que la gente coma más saludable".