Carme Chaparro da la respuesta más compartida a las discutidas palabras de Edmundo Bal sobre Muface

La escritora y periodista Carme Chaparro ha dado una de las respuestas más sonadas a Edmundo Bal, abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos, por sus indignadas palabras tras conocerse que el Ministerio de Sanidad propone el fin de Muface incorporando la financiación y usuarios a la pública.

"El Gobierno nos deja colgados a un millón y medio de funcionarios. Gente ya mayor que lleva toda la vida trabajando en lo público que ahora tendrá que ir a la Seguridad Social. En Madrid, tardan meses en darte cita. Un millón y medio de votos menos", escribió Bal en la red social X.

Ese mensaje ha provocado miles de reacciones, muchas de ellas indignadas, aunque Chaparro ha dado una de las respuestas más compartidas.

"Toda la vida trabajando en lo público… … y ahora tendrán que atenderme en lo público", ha dejado caer Chaparro.

Mientras, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública lanzará este miércoles a mediodía en la plataforma de contratación pública una consulta preliminar al mercado en la que dará diez laborables a las aseguradoras para que precisen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Óscar López.

Esta consulta estará abierta a todas las aseguradoras, no sólo a las que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) y que no acudieron a la licitación del concierto con Muface para el periodo 2025-2026 argumentando que la oferta no era suficiente en términos económicos. Tampoco presentó oferta ninguna otra aseguradora, quedando así desierta la licitación.