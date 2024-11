Carmen Lomana se posiciona entre Broncano y Pablo Motos contando lo que le pasó cuando fue a 'La Revuelta'

Carmen Lomana estuvo hace unas semanas en La Revuelta de público. Una visita que coincidió justo con la participación en el programa de Ana Mena y de Belén Esteban y María Patiño, estas dos sí que vieron a Lomana entre el respetable.

Ahora, en su sección en Las mañanas de Kiss FM, Lomana ha hablado de esta guerra que se ha montado entre Broncano y Pablo Motos y se ha posicionado de forma clara. Sobre quién le cae mejor ha dicho que "Motos, sin duda".

¿La razón? Broncano, "ahora lo digo y me quedo tan ancha", pasó a su lado el día que ella fue a La Revuelta de público y no le saludó: "No me dijo 'Hola, Carmen, buenas'. Nada. Ni me saludó".

Ha señalado Lomana que ella funciona muy bien entre los jóvenes "y este tipo ni me saludó". En cuanto al revuelo por las presiones a los invitados que quieren ir antes a La Revuelta ha dicho que le parece "tremendo" y "como de niños, muy pueril".

"Ahora tú primero, yo después, pero diré que es muy habitual. Vamos, yo lo he vivido. Si vas ahí no vuelves más aquí. No con La Revuelta pero con otros programas", ha comentado Lomana.

"Yo trabajo en Antena 3, con lo cual, no diré nada en contra de Antena 3 ni de El Hormiguero", ha apostillado. Para acabar ha declarado "inocente" a Pablo Motos en su sección por todo el revuelo con el piloto Jorge Martín.