Carmen Lomana ve lo de Carvajal con Sánchez, pero se da cuenta de algo más en la escena

La televisiva Carmen Lomana ha reaccionado al gélido saludo que el futbolista Dani Carvajal dio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando otro detalle del que se ha dado cuenta.

En un comentario al vídeo del momento que ha publicado el diario El Mundo en Instagram, Lomana ha destacado que la actitud de todos los futbolistas de la selección fue, en general, bastante apática.

"Le saludan de trámite sin ningún entusiasmo", ha observado la televisiva. De hecho, otro de los momentos más sonados del acto fue cuando Joselu, delantero de España, saludó a Sánchez, ya que su actitud fue muy similar a la de Carvajal.

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que es "excesivo" "hacer de esta anécdota, categoría".

Para el munícipe, es "el colmo" exigir un "grado de efusividad" concreto a la hora de saludar a Pedro Sánchez y ha insistido en que Carvajal "le saludó.

"A lo mejor al presidente le hubiera gustado que hubiera sido más efusivo, pero no negar que hubo saludo", ha insistido el alcalde, quien ha sentenciado que "no pasa nada por no poner una sonrisa a Pedro Sánchez".