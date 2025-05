Ángel Camino, amigo íntimo del papa León XIV, revela lo que se dijeron por WhatsApp antes de entrar en el cónclave

Ángel Camino Lamelas, vicario de la Archidiócesis de Madrid, religioso agustino y amigo personal del nuevo papa León XIV, ha contado en una entrevista en 24 horas que se intercambió varios mensajes de WhatsApp con Robert Francis Prevost antes de entrar en el cónclave.

Al ser preguntado si en las horas previas sabía que podía ser elegido papa, ha explicado que cree que "él hace unos meses, entraba como un cardenal más, pero no entraba dentro de sus posibilidades". "Unos días antes, sí", ha defendido.

Ángel Camino ha contado que se mandaron dos mensajes, uno, ocho días antes, y otro antes de entrar en el cónclave que le terminaría eligiendo nuevo pontífice, y ha asegurado que "ahí es donde se da cuenta que puede caerle".

"Yo le escribí a él por la mañana. Le decía: 'Muy querido Roberto. A pocas horas de que entres en el cónclave quería asegurarte mi oración y mi cercanía. Hablamos después, pero estoy impactado de cuánto se habla de ti, y tan positivamente. Quedo literalmente mudo, dando gracias a Dios. Un fuerte, grande y entrañable abrazo, como el de siempre. Ten muchísima paz", ha expresado.

Ángel Camino ha confesado que él tenía que animarle porque él veía "que este salía". "El cónclave empieza el día 7 de mayo. El día 6, 12 minutos antes de entrar en el cónclave, me sonó el móvil", ha explicado.

Era un mensaje del, por aquel entonces, cardenal Rober Francis Prevost. La respuesta fue la siguiente: "Muchas gracias, Ángel. Todo en las manos de Dios. Roberto", le contestó al religioso agustino.

Al ser preguntado sobre si cree que ya intuía que podía ser elegido papa, Ángel Camino ha defendido que sí. "Ahí intuía algo. Si vemos las imágenes de la misa... Yo estaba pendiente y Roberto estaba concentrado. Él era otro", ha razonado.

Tras saber que había sido elegido papa, el religioso agustino ha revelado que recibió un mensaje el 8 de mayo a las 22.00 de la noche. "Era don José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid. Terminó de cenar con el papa e, inmediatamente, le dijo, te puedes imaginar cómo estará Ángel. Él le contestó que se lo imaginaba enormemente, que me diera un abrazo de su parte y me dijera que me espera el día del inicio del pontificado", ha expuesto.

