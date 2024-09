Carolina Marín dice esto sobre los chinos y muchos se le echan encima de inmediato

La jugadora de bádminton Carolina Marín ha generado cientos de reacciones por unas declaraciones que ha hecho en las que daba su punto de vista sobre cómo son los chinos.

En una entrevista en La Voz de Galicia, a la deportista le preguntan si ha vuelto a hablar con He Bing Jiao, que estaba siendo su rival en los Juegos Olímpicos cuando la española se lesionó de gravedad y tuvo que abandonar la competición.

La china le dedicó amables palabras y, además, le dedicó a Carolina Marín su medalla de plata, al subir al podio con un pin de España.

"Normalmente ellas van en equipos y yo soy la que casi siempre va sola, con mi entrenador y mi físio porque la comunicación pues no es muy buena porque ellas han empezado a hablar inglés hace menos de un año", explica Marín que admite que el gesto de su rival le ha "llegado muy al corazón".

"Yo no me imaginaba en mi vida que una jugadora asiática, y sobre todo siendo como son los chinos, que conozco muy bien su cultura, son un poco cerrados, etcétera..., no me podía imaginar que me pudiera dedicar ese momento en el podio", añade en esas palabras que tanto están dando que hablar.

Estas son algunas de la reacciones que ha provocado: