Ceballos se dirige así al Ayuntamiento de su pueblo y se monta una buena

El jugador del Real Madrid Dani Ceballos ha arma un inesperado revuelo en redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una queja contra el Ayuntamiento de su pueblo, Utrera, por no felicitarle por haber ganado la liga y la copa de Europa con su club.

"Me apena que a pesar de llevar mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada", ha señalado en un storie en Instagram.

Y ha añadido: "Nunca he pedido ni pediré, ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás".

En Marca han apuntado que toda esta publicación que tanto revuelo ha armado va por el Delegado de Deportes y Juventud, Israel Bascón, exfutbolista del Betis que en 2005 conquistó la Copa del Rey.

Por último ha zanjado: "Aún así, que sepáis que a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Porque Utrera es mi tierra. Y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste. Os quiero UTRERA".

El Ayuntamiento responde

Israel Bascón, desde hace unos meses concejal de Deportes de la localidad, ha respondido a la carta de Ceballos. "Para mí, todos los deportistas utreranos tienen la misma importancia. Se habrá montado la película de que habíamos organizado actos sin contar con él. No le hemos llamado, pero tampoco lo hacemos con nadie", ha dicho en unas declaraciones que ha recogido Estado Deportivo.

Ha añadido Bascón que ha defendido "mil veces" a Ceballos públicamente hasta en sus propias redes: "¡Cómo voy a tener algo en su contra! No hemos tenido nada en absoluto. Pero, suponiendo que hubiese habido algo, no tiene razón. No le vamos a hacer nada especial, sino lo mismo que al resto y cuando le toque. Tenemos muchos deportistas por suerte en la élite. Por ejemplo, dos campeones del mundo de kárate"