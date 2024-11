Cinco millones de personas han visto ya este mensaje de Paz Padilla sobre Valencia y los políticos

La humorista Paz Padilla ha publicado un vídeo que se está moviendo de forma masiva por las redes sociales, hasta el punto de superar las cinco millones de visualizaciones en apenas tres días.

En las imágenes, la cómica muestra su indignación por la gestión que se está haciendo de las consecuencias de la DANA, que ha provocado más de 200 muertos.

"Llevo unos días que no sé si debo o no hacer esto. Pero es que creo que todos los que tenemos un altavoz tenemos una responsabilidad y tenemos que dar voz a todas las personas que están pasando por el calvario que se está viviendo en Valencia", empieza diciendo.

"Ayer grabé una conversación con dos compañeros míos de trabajo que viven allí que están viviendo de primera mano todo lo que está pasando: lo que llega, lo que no llega, la desinformación, los bulos, las mentiras... sobre todo la frustración que están viviendo", señala.

En opinión de Padilla, "el primer problema que existe ahora mismo en la falta de coordinación y liderazgo de todo nuestro Gobierno, de todos y de cada uno de los políticos competentes".

"Mientras ellos van con su chaqueta y sus corbatas que están elegidas adrede para transmitir luto, sólo trabajan para ver quién saca más tajada política de esta situación. Toda España ha salido a la calle a comprar, a llevar, a cuidar... a demostrar que no nos merecemos los políticos que nos lideran. Ni ellos se merecen la humanidad de todos nosotros. Es vergonzoso", critica.

"Es vergonzoso por otro lado que teniendo los miles de militares de vocación que tenemos (...) se les caen las lágrimas de impotencia esperando a que los convoquen para poder ir a ayudar y aún seguimos escuchando frases como 'no es necesario' y "si hace falta más recursos pues que nos lo pidan", prosigue.

La cómica lamenta que "no hay control, no hay confianza, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quienes debería haberlo".

"No soy de Valencia, pero me duele como si lo fuese, me parte el alma, y me llena de rabia porque pagamos unos impuestos que solo sirven para pagar asesores que trabajan para conseguir subir puntos en las encuestas. Habéis tocado lo más importante que nos une a todos los españoles: la humanidad y la vida", critica.