Lluvia de críticas a Feijóo por su mensaje de pésame a José Mujica: le dicen para eso mejor estar "callado"

Alberto Núñez Feijóo está siendo muy criticado en X por el mensaje con el que se ha despedido del expresidente de Uruguay José Mujica, fallecido este martes a los 89 años a causa de un cáncer de esófago.

"El cáncer me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Estoy condenado, hermano. Hasta aquí llegué", dijo a principios de año.

"Desde la discrepancia ideológica, siempre diré que fue una persona cordial y hospitalaria en Montevideo y fue acogido de igual forma en Galicia. Mi pésame a la familia y amigos de Pepe Mujica", ha escrito el presidente del Partido Popular.

Una publicación por la que ha recibido decenas de críticas en pocos minutos, sobre todo por esa frase inicial que muchos no han entendido. La mayoría se preguntan que cuáles son esas discrepancias ideológicas con un hombre que decía frases como "el primer requisito de la política es la honradez intelectual" y que llegó a criticar la deriva de Nicolás Maduro en Venezuela.

"¿Cuál discrepancia ideológica?", "¿Pero tú de dónde sales? ¿De verdad te parece adecuado dar un pésame así?", "No puedes simplemente dar el pésame sin ser rancio?", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Uno de los comentarios con más 'me gusta' del hilo de respuestas dice: "Para que veas la categoría de personaje que eres cuando tienes discrepancias con un señor como Pepe Mujica".