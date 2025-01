Cómo funciona la donación de sangre en los autobuses de la Cruz Roja: deshaciendo el mito

La creadora de contenido y estudiante de medicina Elisa Ríos (@elisariosmontes) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok desmintiendo algunos bulos sobre el funcionamiento de la donación de sangre en los autobuses de la Cruz Roja.

"Popularmente se habla mucho de que al donar sangre es mejor no donar en los autobuses de la Cruz Roja porque la Cruz Roja cobra por la sangre. Y yo vengo a contarte cómo funciona esto en realidad", ha comenzado la tiktoker.

"Sí, la Cruz Roja le cobra al estado español por el procesamiento de la sangre. Pero a un hospital público utilizar sangre que ha sido donada en los autobuses de la Cruz Roja o sangre que ha sido donada en los centros de transfusión públicos le cuesta exactamente lo mismo", ha aclarado la estudiante de medicina.

"La sangre no deja de ser un órgano y en España la donación de órganos está estrictísimamente regulada porque estamos hablando de componentes del ser humano; y si se comercializase con esto entraríamos en tratas y mafias bastante complejas que desgraciadamente ocurren, pero no dentro de la legalidad", ha explicado la tiktoker.

"La donación de órganos es totalmente altruista y anónima. Esto significa que tú no recibes ningún tipo de compensación económica por donar en vivo ni por donar una vez has fallecido. Tú no recibes absolutamente nada y, del mismo modo que tú no puedes enriquecerte vendiendo tu propia sangre, nadie puede. Ni siquiera la Cruz Roja", ha asegurado la creadora de contenido.

"Lo que pasa es que cuando a ti te extraen la sangre no se la pueden aplicar al paciente receptor directamente, sino que hay que procesarla", ha relatado la estudiante, quien ha apuntado que es necesario que la sangre extraída pase por diversos procesos para que las transfusiones sean seguras.

"Ese procesamiento cuesta un dinero, porque tú tienes que pagar el sueldo de las personas que lo están procesando, los reactivos, las máquinas, los materiales.... Tienes que pagar todas esas cosas y es ese dinero el que la Cruz Roja le cobra al estado español. No cobra nada más", ha añadido Ríos.

"Si tú donas en un hospital público costaría exactamente lo mismo porque hay que hacer exactamente el mismo procesado. Entonces la Cruz Roja lo que está haciendo es no gastarse un dinero porque quien lo va a emplear es el estado español", ha señalado la influencer.

"Más o menos se estima que un concentrado de hematíes cuesta 50 euros. No es que cueste 50 euros porque los hematíes, los glóbulos rojos, cuestan 50 euros. Muy probablemente los glóbulos rojos en el mercado negro costarían muchísimo más. Es que lo que cuesta 50 euros es el procesamiento que ha llevado a poder obtener esa bolsa de ese concentrado de hematíes", ha incidido la creadora de contenido.

"Así que en realidad toda la polémica que se ha montado con la Cruz Roja no es más que una falta de entender términos y un desconocimiento que, honestamente, pienso que es normal, porque no tienes por qué saber que la sangre hay que procesarla; pero me da la sensación de que es un desconocimiento sacado de contexto", ha subrayado la tiktoker.

"Lo más importante aquí es que tú dones sangre, donde más cómodo te quede, donde puedas. Lo más importante es que tú dones sangre si puedes donarla", ha concluido la creadora de contenido.