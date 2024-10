Compara el trayecto en tren y avión de Madrid a Sevilla y deja una compartida reflexión

El periodista y creador de contenido Javi Hierro (@javi.hierro en TikTok) ha publicado un vídeo comparando cómo es el trayecto en tren y avión en un itinerario que va desde Madrid a Sevilla (o viceversa), diferenciando algunos puntos y matizando otros.

"¿Cómo se tarda menos haciendo el trayecto Sevilla-Madrid? ¿En tren o en avión? Pues vamos a comprobarlo", ha advertido al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 323.000 visualizaciones y casi 14.000 'me gusta'.

Primero ha hecho la prueba con el tren. Ha salido de casa a las 20:30, con 40 minutos de antelación, teniendo el tren a las 21.10. Ha llegado a las 20:50 y solo ha tenido que pasar el control de seguridad.

"Fíjate si he llegado con tiempo, que todavía no han sacado ni la vía", ha expresado, refiriéndose a que todavía no tenían vía asignada para subirse al tren, del que ha sacado un punto positivo. "Lo bueno del tren es que puedes apurar al máximo, es decir, que te puedes montar incluso a la hora de salida, apurando un minuto antes, cosa que en el avión no se puede hacer", ha razonado.

Hablando de precios, ha afirmado que el billete, sacado en Avlo, en la zona 'lowcost' de Renfe, le ha costado un total de 49 euros. "Renfe, Renfe, vaya telita...", ha expresado. Finalmente, ha llegado un poco antes de lo esperado, a las 23:50. En total, desde que ha salido de casa, ha tardado tres horas y 20 minutos.

A la vuelta de Sevilla hacia Madrid ha tomado un vuelo en Iberia, sin tener que facturar ya que llevaba un solo equipaje de mano. Pasado el control y subido al avión, ha revelado el precio: 28 euros. Ha llegado a las 23:20. "He tardado tres horas (desde que salió de casa), por lo que definitivamente se tarda menos en avión, era de esperar...", ha expresado.

Para rematar ha dejado una reflexión sobre lo que piensa él de estos dos trayectos: "No es normal que un avión cueste menos que un tren, habiéndolo comprado con la misma antelación. Óscar Puente, toma cartas en el asunto".