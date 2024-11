Compra una sudadera a un italiano por Vinted y el mensaje que le envía tras la DANA emociona

El mensaje que un usuario italiano de Vinted, la plataforma de compra y venta de segunda mano, le ha mandado a otro valenciano que le había comprado una sudadera está emocionando a toda España.

"Un tío al que le compré una sudadera del Napoli por Vinted me escribió para preguntar por cómo estaba. No sé por qué, pero me llegó de veras. Honor al Mediterráneo sempre", ha escrito el usuario @alhcjrjr.

Esa persona adjunta capturas de pantalla de los mensajes que le envió el usuario italiano después de enterarse de que la DANA había azotado con fuerza Valencia, causando más de 150 muertos.

"Buenos días. Me enteré de eso que ha pasado en Valencia y quería saber si estás bien", le dice el italiano a través de Vinted. El español le responde: "Lo primero, muchas gracias por tener la amabilidad de preguntar. Sí, mi familia estamos bien. Pero hay muchos muertos en las zonas cerca de la ciudad y no se puede conducir por algunas carreteras por el agua".

El italiano le responde: "Me alegro de que estéis bien. Estoy verdaderamente apenado por esos sucesos. Espero que vaya todo bien. Un abrazo". El español le explica que se ha comprado la prenda de ropa para hacer la maratón de Nápoles en febrero y que piensa llevarla puesta todo el recorrido en el honor a la fraternidad entre el pueblo español y el italiano.

"Qué cosa tan bonita. Buena suerte. España e Italia hermanadas para siempre. Que dios te bendiga", le dice el otro. La conversación ha emocionado a una multitud de personas, logrando más de 23.000 'me gusta' en menos de un día.