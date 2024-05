Contesta a un insulto sobre el acento canario y explica por qué hablan así

La usuaria de TikTok Elena Marrero (@elena_marrero) ha subido un vídeo a su cuenta contestando a una serie de comentarios peyorativos sobre el acento canario, y dando una exhaustiva explicación sobre el motivo de su singular pronunciación y la historia de Canarias.

La creadora de contenido ha hecho el vídeo como respuesta un comentario de Eric Serrano en su podcast Llego tarde tía, en el que afirmó que la gente canaria le da "mucha rabia". "¿Por qué hablan así? O sea, no son de Venezuela. ¿Podéis hablarme normal? Me dais puto asco canarios", manifestó el influencer.

"Mi niño, ¿y para ti que es hablar bien? ¿Hablar como el 5% de la población hispana?", ha comenzado la tiktoker, quien ha explicado que el idioma lo crean los hablantes y que se va transformando con el uso, por lo que con el paso del tiempo se acaban adoptando las fórmulas más comunes.

"Es decir, se acepta lo que hace la mayoría. Y si la mayoría de los hablantes, es decir, el 95% del habla hispana, que representa el habla meridional, hablamos de cierta manera, digo yo que lo correcto realmente será hablar así", ha sentenciado la usuaria.

Asimismo, ha continuado diciendo que "otra cosa es este complejo de imperialistas y de querer imponer el mismo habla a todo el mundo, con lo bonito que es tener esta diversidad cultural y esta diversidad de acentos", y ha explicado cuál es el motivo histórico por el que los canarios hablan de manera particular.

La creadora de contenido ha relatado que durante de la invasión de las islas Canarias, la mayoría de hablantes españoles que llegaban eran andaluces, motivo por el que el acento que más se les pegó era el de Andalucía.

Además, ha añadido que el dialecto canario también tiene muchos préstamos lingüísticos del portugués porque algunos de los invasores de las islas eran portugueses, lo que hace que muchos canarios, como ella -Marreno-, tengan apellidos que provengan del portugués.

"Y luego nos dicen también que nos parecemos a los venezolanos. No, no somos venezolanos, pero te recuerdo que en 1492 hubo un genocidio en Latinoamérica en el que se perdieron casi todas las culturas del lugar y en el que se impuso la cultura y el habla española", ha recordado.

También ha expresado que "2024 no es la única época en la que Canarias ha sido explotada", y ha aclarado que durante toda la historia Canarias ha sido siempre un punto de paso, lo que ha hecho que "todo el mundo pare siempre por aquí", ya que al estar entre el continente europeo y el americano muchas personas pasaban por Canarias, lo que crea dos situaciones.

La primera situación que provoca esto es que muchos canarios acabasen yendo a Latinoamérica, motivo por el que se pegaba el acento, y la segunda es que mucha gente cogía a guanches -aborígenes canarios- como esclavos para ir hacia el continente americano, por lo que el habla de los hispanohablantes en América está muy influenciada por el acento canario y el andaluz.

Finalmente, la creadora de contenido ha narrado que a mitad del siglo XX se produce una crisis enorme que obliga a las personas de Canarias a emigrar a Latinoamérica, razón por la que muchos canarios tienen familiares en ese continente y viceversa.

"Pero bueno, al final sabemos que este tipo de comentarios se hacen única y exclusivamente para ganar visitas y hacerse virales, y que a este tipo de toletes es mejor no hacerles caso, pero es que mi canaria interior no me deja quedarme callada ante este tipo de comentarios", ha concluido. .