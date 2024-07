Coque Malla habla así de Lamine Yamal y tiene que responder a algunos que se indignan

El músico Coque Malla le ha dedicado un mensaje que se está difundiendo con mucha rapidez a Lamine Yamal, jugador de la selección española y del Barcelona que está asombrando al mundo con su juego en la Eurocopa a los 16 años.

En un escrito en la red social X, Malla subraya que "ha nacido una estrella" y "no solo futbolística".

"Este chaval es una metáfora perfecta y hermosa de cómo la alegría, el talento, la generosidad, la belleza y la libertad, arrasan con la mediocridad, la mezquindad, la estupidez y con cualquier razonamiento bobo (últimamente los bobos se creen de verdad que razonan), de la misma manera que el fuego arrasa con el papel fino", reflexiona el cantante.

"Gracias Lamine. Vivan los padres que te trajeron al mundo. Y a España...", remata en su mensaje, que ha provocado un multitudinario aplausos y también la indignación de unos pocos.

Por ejemplo, un usuario responde: "Y tú, como cantante, no deberías dedicarte a eso, a cantar? Ah no, espera! Que si igual te pronuncias, en estos tiempos tan estupendos que vivimos, igual no te abren un garito….. ay Coque, ay…..si puedo vivir sin ti!!!!! No te metas donde no te llaman".

Y Malla ha respondido rotundo: "A ver... no te tengo dicho que saques la basura antes de las 11, que luego pasa el portero, se queda en el rellano y huele fatal?? Hombre parfavah!"