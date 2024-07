Cristina Pardo habla de cómo es realmente Tamara Falcó

Cristina Pardo ha hecho balance de la temporada en una entrevista para Informalia donde ha analizado cómo le ha ido en los dos programas en los que participa: Más Vale Tarde y El Hormiguero.

En el primero hace las labores de presentadora junto con Iñaki López, con el que tiene una química que traspasa la pantalla. En el segundo, presentado por Pablo Motos, participa los jueves en la tertulia política, sección que siempre genera polémica.

Sobre la repercusión que tienen las expresiones de los tertulianos en El Hormiguero ha señalado que no le genera dolores de cabeza: "Se los genera a otras personas que se preocupan más de lo que ahí pasa".

De las críticas ha afirmado que valora "las que están argumentadas" y que pasa de las que no lo están: "Cuando cubría el PP me consideraban una roja rojísima y ahora hay gente que pensará que soy de la fachosfera, pero me da igual".

Además ha hablado concretamente de, quizá, la contertulia que más pasiones levanta de la mesa política: Tamara Falcó. De la marquesa de Griñón ha dicho que es "buena persona".

"Tamara me parece esencialmente una buena persona y desde ese punto de vista me ha ganado. No hace daño a nadie, es muy divertida y se ríe mucho de sí misma. Estoy muy contenta de haberla conocido, pero igual hay gente que piensa que solo podemos relacionarnos con los que son como nosotros, y eso es un aburrimiento", ha comentado de la hija de Isabel Preysler.

Por último ha apostillado que "ella me dice que sus amigos la preguntan por mí. Y los míos por ella".