Cristina Pedroche, al borde del llanto en 'El Hormiguero' al hablar de lo que vive a diario en redes

Cristina Pedroche ha acudido a El Hormiguero a hablar de su libro Gracias al miedo en el que habla de su vida como madre. Junto a Pablo Motos ha hablado, por ejemplo, de lo que le dolió que la revista Lecturas sacase la exclusiva de su embarazo.

Ha lamentado que se anunciase el 28 de diciembre —a pocos días de las Campanadas—, con una foto antigua y con la excusa de que al ser el día de los Inocentes, si la noticia resultaba ser falsa el medio podía decir que había sido una inocentada.

"Fue tan sucio, tan feo, que alguien me obligara a decirlo cuando yo tenía tantos miedos de que no saliera bien. No estaba de las semanas que se supone que son las seguras para poder contarlo con más seguridad", ha explicado.

Ha apostillado que se sintió "muy sola" y "muy mal": "Quería sólo estar encerrada en mi casa". También ha comentado que "jamás" va a subir a redes fotos de su hija hasta que ella sea mayor.

"Las redes sociales no saben quién está viendo eso. A día de hoy casi todas las semanas recibo fotos muy feas. En mi mail, en privados de Instagram... fotos de gente haciéndose cosas. Vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo y que no están bien", ha lamentado.

Por esta razón ha señalado que ni por asomo les va a dar la foto de su hija: "Mi hija... me da pena porque hay cosas que por mi posición mi hija va a tener otras cosas que van a estar muy bien pero otras que no me gustan".

Ha afirmado que si está en el aeropuerto no le gusta que le hagan fotos con su hija: "No quiero. Si voy con mi hija no quiero que me hagan fotos porque no entro en este círculo de dar exclusivas y cosas así".

"De mí que digan lo que quieran, de mi marido también, somos adultos y lo sabemos llevar, pero de mi hija no, por favor", ha dicho al borde del llanto.