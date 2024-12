Critica una asignatura, el profesor lo ve y su venganza es un verdadero 'tierra, trágame'

El creador de contenido conocido en TikTok como @JimmyElektron ha contado una anécdota que se ha vuelto un completo 'tierra, trágame' y ha terminado mandando un mensaje con el que reflexionar.

"Hoy tengo un examen en el que mis profesores no pueden descubrir mi verdadera identidad, creo que es lo más raro que he hecho en mi vida", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 400.000 visualizaciones y 54.000 'me gusta'.

La historia comenzó por uno de sus vídeos en el que criticó una asignatura por ser demasiado soporífera: "Fui una vez a una clase y solo aguanté media hora porque me parecía una bofetada auditiva". Los profesores no solo vieron el vídeo, sino que se han vengado reproduciendo el vídeo delante de toda la clase.

Además, lo hicieron aprovechando el tema del que se estaba hablando: ética. "Se podría decir que soy temario de la asignatura, el resto de mis compañeros tienen que estudiarme para el examen de hoy", ha ironizado, añadiendo que hacía cuatro meses que no acudía a una clase de esa asignatura.

"Me da muchísima vergüenza que mis profesores me vean la cara, pero hoy nos tenemos que ver las caras sí o sí porque es el examen final", ha relatado. Para él, según ha contado, su mayor problema será que le pidan el DNI: "En cuyo caso tendré que salir corriendo como una rata".

Su reflexión la ha hecho al principio del vídeo: "Tenéis que tener muchísimo cuidado con las cosas que decís en Internet".