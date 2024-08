Critica un cartel de una aerolínea y, para sorpresa de todos, le acaban haciendo caso 

Una tiktoker argentina llamada @vickybin_ ha logrado un hito que no ha tardado en compartir en su perfil en la red social china. Hace unos días realizó un vídeo criticando un cartel publicitario de la aerolínea Panamericana colocado en la carretera y, tal y como ha explicado ahora, le han acabado haciendo caso.

"No lo puedo creer", ha dicho cuando ha explicado que ha conseguido que quiten el anuncio. "Lo hice porque sentí que tenía muchas oportunidades y son muy caros los carteles de Panamericana", ha añadido.

Poco después de hacer el vídeo un amigo suyo fue a un evento donde coincidió con un trabajador de la compañía, le habló del vídeo en cuestión y él le dijo: "No me hables de esa chica que ya van tres reuniones esta semana con el directorio analizando el cartel, viendo el vídeo a ver si cambiarlo o no".

"Me imagino una sala de reuniones y yo en grande y me mato", ha reconocido. Pero a veces estas cosas pasan: la empresa le ha hecho caso y ha puesto un nuevo cartel que, esta vez, no ha querido analizar aunque "está mucho mejor y más claro".

Aquí está la crítica al cartel: