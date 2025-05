Mil reacciones por todo lo que compró en Mercadona durante el apagón: los paneles solares, clave

El opositor a bombero y usuario de TikTok @opo_bomberito ha publicado un vídeo en el que ha enseñado lo que hizo durante el apagón, generando más de mil reacciones y abriendo un pequeño debate que no ha ido a más.

Todo lo que ha ido sucediendo es gracias a que en su casa tenía placas solares, por lo que, a diferencia de prácticamente toda España, no se quedó sin luz. "El día del apagón compré 14 kilos de pechugas de pollo, 14 cuartos de traseros de pollo, dos kilos de salmón envasado al vacío y 600 gramos de emperador", ha comentado.

"Las trabajadoras del súper me dijeron que todo iba a ir a la basura porque nadie lo compraba, pues nadie tenía donde almacenarlo y yo en casa tenía paneles solares y baterías, por lo que no me quedé sin luz", ha proseguido.

Según ha contado, hay gente que no ha entendido que evitara que esa comida terminase en la basura. "Durante los dos próximos meses voy a comer comida descongelada, pero lo más importante es que estos animales no han terminado en la basura, y a cambio, yo me he ahorrado algo de dinero", ha destacado.

Ese día Mercadona puso toda la carne y pescado al 50%, por lo que se ha ahorrado una gran cantidad de dinero. El vídeo ha acumulado más de 700.000 visitas y 26.000 'me gusta'. En cuanto a reacciones, han sido más de 1.000 usuarios con opiniones de todo tipo.

Algunos usuarios no entendían por qué Mercadona podría tirar la carne y otros contestaron que se trataba de la caducidad, ya que los consumidores en ese momento no podían almacenarlo en los congeladores y que algunos supermercados se quedaron sin gasolina en los generadores.

Por otro lado, a otros les pareció genial que comprara esa comida al 50% de descuento y, sobre todo, han celebrado que no se desperdiciase.

