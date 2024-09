Critica una talla XS asegurando que "no le entra a nadie" y se desata la polémica

La creadora de contenido Cristina Calvo (@cristinaccalvo) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contestando al comentario de una usuaria sobre un top de la talla XS que la influencer ha asegurado que es imposible que le quepa a nadie.

"Mira Ele cariño, siento que te moleste pero yo también tengo una XS. Pero esta XS de aquí no te vale ni a ti, ni a mí ni a nadie, porque es imposible", ha comenzado el vídeo la tiktoker, en respuesta al comentario: "Si no entras en una XS, no te compres una XS".

Para respaldar su teoría, la influencer ha hecho una demostración para dejar claro cuál es la anchura del top, que además ha puntualizado que no es elástica y que por ese espacio deben pasar los hombros.

Para la comprobación, la creadora de contenido ha estirado la prenda a más no poder y, una vez abierta al máximo, ha intentado introducir en el hueco la funda de su móvil, la cual mide 13 centímetros.

"Ni siquiera entra la funda del teléfono que mide 13 centímetros", ha sentenciado la tiktoker, quien ha añadido: "¿Tú de verdad crees que esto es tu contorno? ¿Crees que alguien puede medir esto de ancho? Es imposible ya sólo por el tamaño de los huesos".

"Así que, por favor, dejad de decir que yo voy a hacer sentir mal a la gente realmente delgada porque nadie tiene esta talla. No lo digo por decir, veis maldad donde no la hay", ha concluido la influencer.

En la sección de comentarios del vídeo, el cual ha alcanzado ya los 2,2 millones de visualizaciones, los 128.700 me gustas y las casi 2.000 respuestas, se ha desatado la polémica en cuanto a la veracidad de las afirmaciones de Calvo respecto a la talla.