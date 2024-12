Cuenta cómo el bar al que va todos los días desde hace cinco años ha perdido su confianza en un minuto

El usuario de TikTok @humooryrisaas ha abierto un encendido debate en esa red social al contar cómo el bar al que lleva yendo todos los días desde hace cinco años ha perdido toda su confianza en tan solo un minuto.

"Me siento engañado. Llevo casi cinco año tomando en el mismo sitio la misma cosa: menta poleo solo con leche. Ni agua ni nada, solo leche. Y cuatro azucarillos. La gente ya me conoce. La cuenta de esto son 2,70. Y yo tengo la costumbre y siempre me gusta dejar una propina. Pago con tres euros y esos 30 céntimos siempre los dejo de propina", empieza contando.

"Estoy hablando de hace casi cinco años eh. Cuidado con el tema. Si empezamos a sumar y multiplicar salen mas de 150 euros. Pero eso da igual, no es el tema", prosigue.

"El otro día estoy un poquito así raro de la tripa y le digo al chico que siempre me atiende: '¿Me puedes traer otro sobrecito de menta poleo por favor?' Me lo trae, pido la cuenta y adivinad lo que pasa. Digo: '¿5,40? Creo que te has equivocado'. Y dice: 'No, no. No me he equivocado'. Digo: 'Escucha, llevo cinco años aquí, siempre te dejo propina, que eso está en mí, nadie me obliga, pero siempre me he portado bien vosotros, te he traído clientes, hemos venido a comer marisco, me he dejado mi platica", prosigue.

"Dice: 'Ya, ya, pero te lo tengo que cobrar'. Digo: '¿Tú me estás diciendo que me vas a cobrar 5,40 después de dejar todos los días propina, de que me cobres a 2,70 el menta poleo, después de que he traído aquí a 25 familiares y nos hemos dejado cuentas de 2.000 y 3.000?", recuerda.

El usuario dice que se sintió "bastante indignado": "Porque no entiendo cómo es posible que después de tanto tiempo y se supone que cuidando a un cliente te lleguen a tratar de esta manera. Digo pues nada, esto es muy sencillo, toma los 5,40 pero se acabó la relación. Iré a otro sitio".

En los comentarios, algunos usuarios ven normal que le cobrasen eso, pero el autor del vídeo ha remarcado que le cobraron el doble sin darle el producto completo, ya que sólo le dieron otra bolsita de la infusión, no otra taza con bolsita y leche.