Juan José Millás ve la cara del rey quemada por el sol y no duda en dar su opinión y hacer una pregunta

Felipe VI apareció el lunes con el rostro quemado por el sol en un acto en el que, antes de comenzar su discurso, pidió disculpas por su aspecto. "Esto es lo que ocurre cuando uno no se protege adecuadamente", dijo. El rey estuvo esquiando el pasado fin de semana en el Pirineo aragonés, en la estación de Formigal, en una jornada con mucho sol, lo que le provocó las quemaduras en el rostro.

El escritor y periodista Juan José Millás no ha dudado en hablar este domingo en el programa A vivir que son dos días de la Cadena SER sobre la cara del rey. "Esto es una cosa asombrosa, asombrosa", ha afirmado.

Y se ha preguntado: "¿Cómo es posible que una persona que se pasa la vida esquiando, y que sabe además lo peligroso que es el sol para los melanomas, venga de esquiar un fin de semana con ese aspecto?". Además, ha remarcado que "nos hemos quedado con que se quemó la cara porque no sabe qué crema utilizar".

"No sabemos en qué acto estaba, no sabemos qué estaba haciendo, si estaba trabajando, si no estaba trabajando, si su trabajo es esquiar", ha dicho. A continuación, ha agrego: "Pero que una persona, que se pasa la mitad de su vida en las pistas de esquí, no sepa que hay que ponerse crema, ¿eso encaja?".

El escrito ha señalado que esto "te hace desconfiar". "Porque si no sabe que hay que ponser crema para irse a esquiar después de pasarse la vida esquiando desde niño, a ver qué cosas firma, ¿no?", ha dicho.

Y ha concluido con una pregunta: "¿Encaja o no encaja?". Ante lo que al presentador del formato, Javier del Pino, no le ha quedado más remedio que responder: "No encaja".