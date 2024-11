Cuenta cómo ganó 60.000 euros y este cómico le da la respuesta más sonada

El cómico @corre.foc ha hecho un vídeo en respuesta a uno de los integrantes del podcast Búscate la vida que cuenta cómo ganó 60.000 euros vendiendo camisetas de fútbol falsas.

Eric Ponce cuenta en el programa que un día se compró una camiseta por Ebay por 30 euros cuando lo normal era que costasen el doble. De ahí dio con un vendedor de Tailandia que le pasó catálogo con camisetas a 7 euros.

"Vendí 60.000 euros de camisetas", acaba diciendo Eric Ponce en el podcast que comparte con el millonario José Elías.

"Amigo, ¿cuánto tiempo hace de esto? ¿cuánto tiempo? no creo que haga mucho tiempo de esto o muchos años. Encontraste un proveedor en China [Tailandia] que te vendía camisetas falsas, a 7 euros, que tú mismo estás diciendo que no es legal y las revendías aquí por, yo qué sé, a 30 o a 40", responde el cómico.

Que añade: "Hacienda se acaba de aguardar este vídeo en favoritos. No ha sido muy inteligente por parte hablar de esto. Si hubiese sido hace 40 años no te digo que no pero mira a ver lo de los favoritos si está ahí. Hacienda que somos todos, yo voy a pillar un pellizco de ahí".