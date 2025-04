Una mexicana cuenta esto que le pasa en España y que siente como "una traición a la patria"

La creadora de contenido Ivanna Flores (@ivannafloressss), una chica mexicana que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando algo que le pasa en España que le hace sentirse culpable y traidora.

"Ustedes no entienden el nivel de culpabilidad y traición a la patria que yo siento cuando quiero decir alguna expresión en español de España", ha comentado la creadora de contenido.

"Como cuando en vez de 'ok' quiero decir 'vale'. Pero me siento rarísima diciéndolo, porque siento que estoy traicionando a México", ha explicado la mexicana, revelando su debate interno.

"Una que me encantaría usar pero wey, yo sé que me van a bullear si yo digo esto es el: '¿Pero qué dices?'. Yo voy a regresar a México y voy a ser la de: ¡Mi gente latino!", ha confesado la tiktoker en tono divertido.

"Siento que me van a bullear y aparte wey, me siento súper culpable de decir alguna expresión así, no sé ni por qué. La verdad es que no pueden no pegarse porque lo escuchas todo el tiempo, en la calle, en la escuela... donde sea", ha declarado Flores.

"Lo escuchas todo el rato y ya se te hace raro no decirlo, pero al mismo tiempo cuando lo quieres decir tú te sientes raro por decirlo. Porque mínimo yo siento que es traición a la patria y traición a México, no sé", ha concluido la influencer.