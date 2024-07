Cuenta cómo ha sido este "marrón" con la Guardia Civil

El usuario de TikTok @rukubak9 ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha contado una curiosa anécdota que ha vivido con la Guardia Civil, que él mismo ha descrito como "un buen marrón".

Para poner en situación, el tiktoker ha explicado que a veces lleva en el coche un test coprológico, que es literalmente un poco de caca de uno de sus perros, y que, a veces, lo porta en un envase específico que le da el veterinario para recoger las muestras de caca.

Sin embargo, ha contado que cuando se trata de caca líquida lo que hace es aprovechar jeringas que tiene en casa para aspirar con ella el excremento líquido, que es justo lo que pasó el día que le paró la Guardia Civil.

"Había un control y resulta que me tocó un guardia civil con el que no empezamos bien. Me dijo que lo típico, que parase el motor, y yo le pregunté si podía dejarlo encendido por el aire acondicionado, porque llevaba perros detrás, o al menos, si me podía dejar abrir la puerta de atrás de la furgoneta mientras hablábamos", ha relatado el tiktoker.

Una petición a la que el guardia se negó y le contestó que ya era la segunda vez que le pedía que apagase el motor. "Con lo cual empezamos mal, y me pidió la documentación y que le enseñase la carga que llevaba en la furgoneta, por lo que salí del coche para ir a abrir atrás", ha manifestado.

Y fue en ese momento, al abrir la puerta, cuando el guardia civil vio que de la puerta del conductor sobresalía la jeringuilla, por lo que la cogió y, al manipularla, y se manchó del contenido, que era la caca de sus perros.

"Le salpicó un poco en la mano, le pringó de caca y estuvo echando dioses", ha contado el usuario de TikTok, quien ha proseguido relatando que al ver el alboroto de la situación acudieron también sus compañeros que estaban realizando el control.

Así, ha explicado que cuando le contó a la Benemérita que se trataba de caca, el guardia se puso "como una puta moto" mientras que sus compañeros intentaban "aguantar el tipo, pero por dentro se estaban descojonando de risa".

"El caso es que no acabó la cosa muy bien, pero al final me fui y, al rato, me llaman desde un número desconocido", ha afirmado el creador de contenido.

"Mira te llamamos de la comandancia de la Guardia Civil por el suceso que has tenido con un compañero, queríamos escuchar tu versión para saber cómo proceder", ha contado que es lo que le dicen desde el otro lado del teléfono.

Es entonces cuando el usuario da su versión y escucha tras el teléfono a varias personas riéndose, algo que le deja bastante estupefacto, según ha expresado en el vídeo, que ya cuenta con 225.000 visualizaciones y 7.000 me gustas.

Finalmente, resulta que cuando los encargados del control llegaron a la comandancia y les contaron la historia al resto, uno de los guardias era amigo del tiktoker, por lo que decidió llamarle junto a sus otros compañeros para escuchar la anécdota y "descojonarse de risa".