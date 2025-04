La traducción vista en un Carrefour de Cataluña tiene a muchos perplejos: "No sé si reír o llorar"

La traducción que se ha visto en un Carrefour de Cataluña ha dejado a muchos usuarios de X totalmente alucinando. Muchos se preguntan si el supermercado ha usado algún tipo de inteligencia artificial para hacer este cartel.

En la imagen se puede ver un cartel que promociona Por si un día volvemos, el libro de María Dueñas pero en su versión en catalán, que se titula Per si un dia tornem. Lo curioso es que, además del título del libro, han traducido también el nombre de la autora.

Donde debería poner María Dueñas pone María Propietàries, algo que ha hecho mucha gracias a muchas personas y ha sorprendido a otras. Esto ha dado pie a algunas bromas con traducciones al catalán de otros autores como "Antoni M'haFetFora", es decir, Antonio Machado.

"Es lo que hace la IA", "O no traducen cuando toca o se pasan 4 pueblos traduciendo", "Es que, no sé qué decir" y "no puede ser" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que supera los 2.000 'me gusta' en pocas horas.