Cuenta el desastre de cita que tuvo con un actor famoso: "Fue un prepotente"

La creadora de contenido, Cristina Calvo (@cristinaccalvo), ha contado la anécdota de cuando tuvo una cita con un actor español muy famoso, aunque no ha revelado su identidad para no exponerle. Ha sido, según sus palabras, una de las más incómodas que ha tenido en toda su vida.

Fue hace más de un año cuando le escribió el actor por Instagram. "Yo me quedé flipando, puedo decir que lo conocía porque había visto sus películas y series, pero no era muy fan", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con más de 123.400 'me gusta'.

Desde el minuto uno la cita fue un "completo desastre". Quedaron para cenar en Madrid, en un restaurante de sushi, un plato de comida que no le gustaba, pero con tal de no discutir, acabó aceptando, ya que el actor insistió mucho en ir allí. "Fue algo que no me hizo demasiada gracia", ha confesado.

El desarrollo de la cena fue aún peor. Lo ha resumido como una cita en la que él fue muy prepotente y borde: "Él solo estaba comiendo como un animal". "Déjame comer como a mí me dé la gana", le respondió él. Cansada, hizo el amago de marcharse, pero le dijo que no: "Quédate y cena".

"Desde el primer minuto yo no he notado ningún tipo de química contigo, ni tú habrás notado conmigo, es evidente que no nos hemos gustado, vamos a terminar de cenar y ya está", ha terminado diciendo. Ella no estuvo nada de acuerdo con sacar ese tema, prefería que cenaran, tuvieran una cena tranquila y que después cada uno se fuera a su casa.

Al final, tras la cena, él insistió en acompañarla al coche repetidas veces y, al momento de despedirse, sorprendentemente le pidió un abrazo. "Yo creo que ahí se dio cuenta de lo mal que se había portado, igual había tenido un mal día, no sé, pero no fue nada educado conmigo!: