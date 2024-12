Cuenta lo que le han cobrado por una merienda en Budapest: "Atraco a mano armada"

El usuario de TikTok @carliyoelnervio ha mostrado su estupefacción por lo que han cobrado por una merienda en un bar de Budapest, la capital de Hungría.

"Familia, atraco a mano armada ahora mismo en Budapest. No veas la que me acaban de pegar por una merienda. Me he pedido literalmente un chocolate yo, otro Natalia, y un pastelito cada uno", explica.

"Mira lo que me ha costado la broma: como yo aquí no entiendo la moneda, mira", dice mientras señala el correspondiente en euros: 57,81. "No lo estoy entendiendo", se lamenta mientras afirma que sigue "tiritando".

En los comentarios son muchas las personas que señalan que cometió un error fatal: ir a uno de los cafés más caros de la ciudad.

"1. Budapest ya no es barato. 2. Estás en el Café New York, lo más caro de Budapest, ¿qué esperas?", le dice una persona. Otra, en la misma línea: "Porque te has ido al Café New York mi vida, no había ninguno más caro".