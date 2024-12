Cuenta qué piensan en Alemania sobre los españoles con estudios: muchos se van a quedar blancos

La usuaria de TikTok @lasaventurasdealba, española que vive en Alemania, ha dado su firme opinión sobre cómo ven a los españoles con estudios en otros países.

Todo ello después de que otra persona le dijese: "Fuera de España la educación está mejor organizada y tienen mayores conocimientos".

"¿Pues sabéis que yo pienso todo lo contrario? ¿Sabéis que yo creo que los españoles salimos súper bien formados y que solamente te das cuenta de lo que hemos recibido cuando salimos del país?", señala.

"Porque desgraciadamente los trabajos que conseguimos en España no se ven recompensados económicamente, te suelen tratar muy mal, jefes déspotas, lo típico. Y lo más importante es que fuera de nuestro país, si tenemos el idioma como el inglés en muchísimos casos, a los españoles nos rifan", afirma.

"Nuestro problema, desde mi punto de vista, aunque es multifactorial, es básicamente interno. Porque estamos viendo cómo las personas que estudian en nuestras universidades públicas se van del país porque no encuentran un trabajo digno, no pueden tener una vida decente", lamenta.

"Y es por eso que yo me vine hace cuatro años y sigo diciendo que si hubiese encontrado un sitio digno y una vivienda digna y me hubiera podido ganar la vida en España probablemente yo ya estaría de vuelta. Es que aunque piense que salir del país es muy positivo a nivel personal, es que a lo mejor no hubiese salido", admite.

"Tienes que sacrificar estar lejos de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, para venir a vivir una vida normal o lo que se adecúa a tus estándares. Es una pena lo que está pasando actualmente. Y mientras tanto la clase política venga a despilfarrar", critica.

En las reacciones destaca la de una persona que afirma: "Solo diré cuando un sanitario (cualquier sanitario) busca trabajo fuera de España se lo rifan los países. Y eso es para España una pérdida monetaria que flipas".