Cuenta la surrealista entrevista que ha hecho para un puesto de cocinero: "No podía creérmelo"

La usuaria de TikTok Lucía García, una joven que tiene una empresa de selección de personal para restaurantes, ha contado la entrevista surrealista que ha tenido con una mujer que aspiraba a un puesto de cocinero.

"Necesito que me respondáis a esta pregunta, ¿de verdad queréis trabajar? ¿tenéis ganas? Acabo de hacer una entrevista que estaba llorando de la risa, toda la entrevista sin poder creérmelo", comienza diciendo.

La reclutadora cuenta que tiene una agencia de selección de personal para restaurantes y buscaban un puesto de cocinero: "Las condiciones son buenas porque me encargo que se cumpla con las empresas que trabajo, horario de lunes a sábado por la mañana".

Entonces comienza a explicar cómo ha sido: "Me dice que era arrocera, así que le pregunto por qué tipo de arroces has hecho. Me contesta que todos, le insisto pidiéndolo alguno específico y me dice que paellas".

"Digo esta mujer cobra por las palabras que utiliza. Le pido que me cuente un poco cómo las hace y me dice que cada uno hace la paella las hace a su manera. Así que le pregunto por su manera de hacerla y me contesta que si eso me lo tiene que decir también", finaliza.

García afirma que "a partir de ahí la entrevista solo ha podido mejorar" y hace una reflexión sobre algunas entrevistas: "Me pregunto, no te das cuenta de las respuestas que da, en las entrevistas cómo vais a conseguir un trabajo si respondéis así".