Cuenta lo que vio haciendo a un policía fuera de servicio: para aplaudir

Esta semana se viralizó un vídeo publicado por la Policía Nacional en su perfil de TikTok en el que aparecía Pablo Mesa, un estudiante en la escuela de Ávila, que contaba cómo rescató a una mujer que caminaba desorientada por las vías del metro. A pesar de que la circulación del sentido contrario no estaba cortada, salió tras ellas.

La usuaria de TikTok Teresa García (@teresaf_garcia) al ver el vídeo le ha reconocido de ese mismo día por otra hazaña del policía. "Este fin de semana no se ha quedado quieto, yo a este chico me lo crucé", ha advertido en el vídeo, que ha acumulado casi un millón de visualizaciones y más de 40.000 'me gusta'.

"Iba por la Glorieta de San Bernardo de Madrid y presencié un accidente entre un coche y una moto: las dos personas que iban en la moto salieron despedidas, fuimos a atenderles, les sacamos, pero entre todo el barullo había una persona que lo estaba gestionando todo", ha relatado la joven. Él daba indicaciones a cada persona, que una llamase al 112, a otro lo colocaba en un lugar concreto, a otro les pedía que sacara los DNI de los afectados, etc.

Ha resultado ser el mismo Pablo. "Estábamos todos perfectamente organizados gracias a este chico, a raíz del vídeo me di cuenta de que es Pablo, se mantuvo ahí en todo momento, incluso informó a sus compañeros policías de todo", ha explicado.

"Yo creo que era algo que había que contar, no solo una hazaña en un fin de semana, sino dos. Son este tipo de personas las que van a ser policías nacionales en unos años o en unos días", ha concluido. El propio Pablo logró ver su vídeo de agradecimiento y se descargó TikTok solo para dejarle un comentario: "Muchas gracias Teresa, para eso estamos, para servir y proteger".