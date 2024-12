Cuentan "la realidad" de la llegada de Ibai y El Xokas a Santiago de Compostela: "Lo pasé fatal"

Después de casi 200 kilómetros, este miércoles, Ibai Llanos y Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, han llegado a la catedral de Santiago de Compostela y han puesto fin al Camino de Santiago, una prueba que entra dentro del cambio físico que Ibai ha ido compartiendo en sus redes desde hace meses.

Tal y como han recogido numerosos medios y las personas que allí estuvieron, la llegada de Ibai y El Xokas fue multitudinaria, con todo lo que ello conlleva. Dos jóvenes que estaban presentes han contado en TikTok cómo vivieron ellas todo el momento.

Lo primero que han contado es que fueron a eso de las diez de la mañana porque no sabían a qué hora concreta iban a llegar La plaza del Obradoiro: "Queríamos verlos porque son personas que queríamos verlos desde hace mucho tiempo".

Han matizado que ellas entienden que la situación se pudo ir de madre por la cantidad de gente que ahí había: "Estaba en la fila delante de todo y en cuanto los vieron venir a mí no me quedó otra que correr porque me tiraban".

"Ellos venían por una bajada y había escaleras y la gente de su alrededor, los entrenadores y todo, nos estaban empujando y apartando, obviamente por si les pasaba pero yo que soy pequeña me sentí súper presionada adelante y atrás, me agobié muchísimo por unas escaleras y casi me tiran", ha explicado una de ellas.

"Lo pasé fatal. Llegaron abajo cuando se hizo la foto esta típica yo me fui para atrás en cuanto pude. No me podía ni mover", ha proseguido explicando. Pasaron por el museo de la catedral, saludaron a la gente "Xokas fue bastante agradecido", entraron "y la gente se quedó ahí fuera esperando" pero nunca más supieron de ellos.

Ha reconocido que entiende el agobio y que llegaron cansados pero que al menos podrían haber dicho que era inviable hacerse fotos con todos: "Estuvo mucha gente esperando mucho tiempo a cambio de nada porque ni siquiera salieron a decir gracias ni nada".

Su compañera ha añadido que ella se quedó en la escalera por donde accedieron durante tres horas con más gente y más caos: "Parece ser que salieron por una puerta que nadie los vio porque allí todo el mundo se iba y dejaba alguien en una puerta, a otros en otra para que salían que avisaran".

Han querido dejar claro que el vídeo no es para criticar, es para que se vea que estuvieron allí casi 10 horas y no pudieron disfrutar de la presencia de los dos creadores de contenido cuando fueron ellos los que dijeron que iban a ir ese día a Santiago de Compostela.

"Los empujones, eso de ni mirarnos cuando estuvimos ahí coreándoles no gustó a nadie. Hubo gente que subió al monte y bajaron con ellos pero ni a ellos les dejaron mantener una conversación con Ibai y Xokas", ha afirmado. Por último han pedido que si vuelven a organizar algo así que lo hagan mejor y pensando un poco en la gente.