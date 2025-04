Rafael Amargo critica al Gobierno y confiesa qué es lo que más le hirvió la sangre

El bailaor Rafael Amargo ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar su nueva obra, Ópera Flamenca, la primera tras ser absuelto por un supuesto delito de tráfico de drogas, ha criticado con dureza el trato que tuvo con él el Gobierno.

Preguntado por si ha echado en falta "alguna palmadita", el artista ha afirmado que ha escrito a todo el mundo: "Al ministro de Cultura, al defensor del pueblo, al presidente del Senado, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando yo llevo 25 años dando trabajo a 25 personas que de la noche a la mañana se quedaron en la calle. Y nadie me ha respondido ni a un mail".

"No quiero dar pena. Pero nadie, absolutamente nadie, se ha puesto en contacto conmigo en todos estos años para preguntarme un simple: 'Oye, Rafa, ¿cómo estás?' El único que sí me respondió una vez fue el consejero de Cultura de Madrid, Mariano de Paco, que me dijo que hablaríamos, pero sigo esperando", ha añadido.

Amargo, además, ha contado lo que más le enfadó de todo: "¿Sabes con qué me hierve más la sangre? Cuando desde la cárcel veía que estaban sacando a los presos catalanes por siete votos para poder seguir en La Moncloa. Y cuando se les escapó Puigdemont".

También ha señalado que cuando se celebraron los Goya en Granada, aunque era de allí, no se le invitó porque "como iba una representación del Gobierno, podrían molestarse con mi presencia".

"Pues lo siento mucho si se incomodan, porque los imputados son ellos, su mujer y su hermano. Yo estoy absuelto", ha rematado.