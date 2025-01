Da de comer pipas a varios japoneses por primera vez y sus reacciones son para verlas

El creador de contenido en TikTok @kaijapon, un japonés con más de 875.000 seguidores, ha publicado un vídeo en su canal de cómo reaccionan varios compatriotas suyos después de probar pipas por primera vez.

El primero que las prueba afirma que son semillas de girasol, pero a la hora de probarlas y tras quitarles la cáscara le da un 5. Sin embargo, la chica que estaba con él dice que no lo había visto nunca y acaba dándole un 9. "Sabe como a nueces pero son algo difíciles de comer", explica la joven.

El tercero directamente se mete la pipa entera en la boca. "Me gusta bastante", asegura. El creador de contenido destaca que se la ha comido con "cáscara y todo". "No me molesta, pero eso se dice antes", le contesta el joven, que valora la pipa con un 8.

Finalmente, el último en probarlas destaca que "tienen muy buen sabor" y pregunta si se puede comer la cáscara. Ante la respuesta del usuario, decide comérsela y darle una puntuación de un 9,8.