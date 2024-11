Da una "masterclass" para los que imitan mal el idioma español: hay una frase clave para practicar

La creadora de contenido conocida como Marta Registrada (@martaregistrada) ha notado que cuando se imita a los españoles se suele hacer "mal" y ha acumulado miles de 'me gusta'.

Antes de proceder con su explicación ha dejado bien claro cuál es la letra del himno español: "Lo, lo, lo, lo, lo, lo". "Este es el himno de España, por si no lo sabéis, no tiene letra, es así todo el himno", ha avisado al principio del vídeo.

"Pasamos ya a lo que es el turrón, que es lo mal que imitáis el español de España", ha añadido justo después, pasando a las lecciones. Lo primero que ha mencionado es "desaprender el uso de la S y la Z que pensáis que hacemos nosotros, porque no es así".

Ha seguido con la instrucción, siempre de buen rollo y sin mala intención: "Tenemos tres letras: la s, la c y la z. Cada vez que hay una 's' nosotros no la vamos a pronunciar como una 'z': 'Puez tio, ez que eztoy zola en caza... Nosotros no decimos eso".

También ha contado que hay gente que piensa que en España pronuncian la 's' como 'shh'. "No somos portugueses", ha advertido. Una frase aleatoria que ha utilizado para aprender a imitar es "Solo hice sopa de cebolla y la cacerola sigue sucia".