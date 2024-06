Dan un golpe a su coche aparcado y al llegar se encuentra esta nota digna del museo de los horrores

Las cuestiones de coches y tráfico sacan a menudo lo peor de los seres humanos, hasta el punto de que algunos de los vídeos de peleas y discusiones más fuertes que circulan por las redes sociales vienen derivados de eso.

La usuaria de TikTok @merigademo ha dado otra muestra, relacionada con temas de vehículos, que hacen perder un poco la fe en la humanidad. La joven ha subido a esa red social una foto del lamentable estado en el que se encontró su coche, que estaba aparcado.

Como se puede apreciar, el vehículo tiene fuertes rayones en la parte posterior, señal que de otro conductor chocó contra él al maniobrar.

La usuaria ha mostrado la nota que le dejó el responsable de los daños y que ha causado una enorme indignación en la red social.

"Hola. Te he dado con el coche. Lo siento", se puede leer en el cartel, en el que no figuran ningún contacto del responsable, por lo que no se hará cargo de la reparación.

Esa nota recuerda a algo que la Guardia Civil suele publicar de forma recurrente en sus redes sociales y que se ha bautizado como "el parte de tráfico más sinvergüenza de la historia".

"Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento, Paco", dice el parte que la Benemérita suele publicar junto al mensaje: "No me seas Paco".