Daniel Lacalle se pronuncia rotundo sobre unas palabras de Luis de la Fuente que están trayendo cola

El economista Daniel Lacalle se ha pronunciado sin pelos en la lengua sobre unas declaraciones que ha hecho el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, tras ganar la Eurocopa y que están trayendo cola.

"A toda persona que trabaja, que se deja la piel, yo siempre he dicho que la vida te da recompensa. Si trabajas y eres honesto, eres honrado, si das todo lo que tienes, la vida siempre te devuelve algo bueno", afirmó el técnico.

"Y el fútbol es una parte más de la vida", añadió De la Fuente en sus palabras, que han provocado un intensísimo debate en las redes sociales.

Sobre el asunto se ha pronunciado Lacalle diciendo: "Completamente cierto. No está diciendo que si trabajas y te dejas la piel te vaya a ir estupendamente en términos salariales, garantizado, o siempre y en todo lugar. Dice una verdad como un templo".

Otros, en cambio, están muy en desacuerdo con esas palabras y para expresar su postura han recuperado unas palabras de Estopa que recientemente han tenido mucho eco.

"No podemos pensar de ninguna de las maneras que por nuestros méritos estamos aquí y hemos visto una estrella fugaz ha pasado, lo hemos deseado muy fuerte y se nos ha cumplido como en las películas de Disney", dijeron.

"No niego que nosotros hemos trabajado, pero también han trabajado otros mucho más que nosotros. Nosotros hemos tenido buenas canciones, sí. Hay otros que tienen canciones mucho mejores que nosotros, que cantan infinito mejor, hasta son guapos y no han salido del cajón", avisaban.

"Y eso me hace pensar que no todo es mérito, no todo es meritocracia, que hay un componente de suerte del 90%, lo que pasa que esta sociedad te quiere hacer creer, te quiere engañar, digamos que los gurús de esta sociedad del capitalismo salvaje te hacen pensar que si tú trabajas llegarás alto", reflexionaban.