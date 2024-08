De los creadores de ligar en Mercadona, llega la "solución asturiana" para casarse

Si eres de Asturias, buscas pareja y no tienes un Mercadona cerca, no te preocupes, porque la creadora de contenido Andrea Méndez ha encontrado la "solución asturiana" para encontrar no solo encontrar a tu media naranja, sino para casarte con ella.

Ha acudido junto a unas amigas a Covadonga, una parroquia del concejo de Cangas de Onís, situado en Asturias. Esta "solución" que ha probado se remonta a una leyenda sobre la Fuente de los Siete Caños del Santuario de Covadonga, o como es conocida también, la Fuente del Matrimonio.

Se dirigieron directamente justo donde sencuentra, debajo de la cueva donde está La Santina de Covadonga, cuya agua emerge directamente desde la roca: el mito, un "milagro", dice que aquellos que beban del agua de esta fuente lograrán casarse en al menos un año. Normalmente acuden allí las parejas ya formadas para cobrar la suerte de casarse pronto.

Tal y como ha enseñado @andrea_mendezz_, cuyo vídeo ha acumulado casi 50.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta', la forma correcta de beber es sin respirar. "De esta vamos a conseguir el amor de nuestra vida", ha expresado con cierta ironía.