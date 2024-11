Decide abrir un melón por lo que lleva años pasando con los árboles de Navidad de muchas ciudades

Todavía no han llegado las fechas, pero son ya muchas partes de España que empiezan a iluminar las calles con las populares luces de Navidad y colocan a lo grande los árboles de Navidad. El pasado sábado 23 de noviembre se encendió en Badalona un árbol navideño de nada más y nada menos 42 metros.

En la plaza del President Tarradellas, sobre las 19:00 horas, la ciudad de Badalona se erigía como una de las ciudades navideñas de toda Europa. Ha sido cuando la usuaria @ChimmyKai ha abierto un melón sobre estos árboles por algo que lleva pasando desde hace bastantes años.

"¿Podemos de una vez abrir el melón de que esto no es un árbol de Navidad?", ha preguntado al principio del tuit en la red social X, que ha alcanzado 1.000 'me gusta' (y subiendo como la espuma). Lo ha mencionado no por la altura del árbol, sino por su composición.

"Me hace gracia todas las ciudades peleándose por ver quién tiene el 'árbol de Navidad más alto'. No, cariño, tú tienes un cono iluminado, que además es feo de narices y CARO", ha rematado, cosechando varios comentarios y citas.

Luego ha respondido con una pregunta a una usuaria que mencionaba que a todo esto se le sumase "la contaminación lumínica": "Con lo bonito que es un árbol pequeño con cuatro lucecitas, ¿para qué meterle todo eso?".